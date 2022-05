Vyle-Tharoul engage Vincent Bonanno, passé par Huccorgne

Vyle-Tharoul n'a plus que nonante minutes à prester en P2 et ce sera face au voisin de Clavier dans une rencontre qui ne manquera pas de piquant vu la situation des Bordeaux dans le bas du tableau. Vyle-Tharoul qui jouera le jeu comme il l'a fait ce dimanche à Templiers où il s'est incliné. « Mais d'un point de vue éthique, on ne peut rien nous reprocher, nous avons joué le jeu honnêtement, commentait Pierre Genard. Simplement nous n'avons pas eu de chance. Mais que l'on ne s'y trompe pas, l'adversaire mérite sa victoire. »