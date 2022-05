Villers accroche un nul et se sauve au courage

Les choses sont désormais assurées pour les Villersois. Avec un partage arraché avec la manière face à Racour, les hommes de Benoit Franck ont désormais trois points d’avance sur Fize B, et quelques victoires en plus. Le T1 se montrait évidemment ravi de la prestation des siens. " Ça fait du bien. Quand on voit la saison difficile qu’on vit, arriver la semaine prochaine sans stress ni pression, c’est bien. " Eddy Van Roosendael tirait bien entendu une tout autre tête: son équipe a manqué de réalisme. " On a eu 20000 occasions, sans les mettre au fond.La motivation était là, on a fait un tout bon match, mais si on ne marque pas, il est impossible de gagner la rencontre. "