Le score, sur notre live, semble donner raison aux Hutois.C’est, aux dernières nouvelles, 0-0 dans le fin du Luxembourg. Huy est donc sauvé. Pas besoin de barrages.Les Hutois s’apprêtent à faire la fête, mais hésitent.C’est qu’une autre rumeur est arrivée entre-temps.Aywaile aurait marqué dans les derniers instants pour s’imposer 1-2.

De fait, erreur sur notre live, information recoupée et Aywaille s’est effectivement imposé.Les Hutois peuvent donc ranger trompettes et sifflets: ils devront passer par des barrages pour éviter la culbute en P1.La déception est énorme mais légitime tant, sur ce dernier tiers de championnat, Huy aurait mérité de se sauver.

Il faut dire que Huy n’a pas laissé la possibilité à son adversaire de s’exprimer et ce dès l’entame de la rencontre.On joue en effet depuis à peine neuf minutes que le jeune Boussard, un des quatre gars de la P3 sur la feuille ce dimanche, fait déjà 1-0 après un beau mouvement avec Papalino.Maximum de réussite dans la foulée pour Huy avec une exclusion, pas si évidente que ça, de l’ex gardien…hutois Deseille pour une main pas si évidente en dehors de son rectangle.Marloie doit alors jouer avec un joueur de champ dans les buts.Une chance quand on sait que juste avant ça, Marloie, via ce diable de Pratz, aurait pu, dû égaliser.

Les choses sont bien plus faciles pour les Hutois en seconde période.Après une faute sur l’excellent Cokgezen dans le rectangle, De Castris fait 2-0.Cokgezen, encore lui, corse l’addition alors qu’on sent les carottes cuites pour Marloie.

Las, Huy a fait le job, son job et pensait tenir son sauvetage.Mais, on l’aura compris: il n’en est finalement rien.Cette saison 2021-2022 tient encore son épilogue. Que tous les Hutois espèrent heureux évidemment…

Arbitre : M. Affifi.

Carte jaune : Franco.

Carte rouge : Deseille (directe 36e).

Buts : Boussard (1-0 9e), De Castris (2-0 60e), Cokgezen (3-0 63e), Pratz (3-1 73e).

RFCHUY : Delbouille, Biondollilo, Cokgezen (75eObaker), Bamona, Pantot (67e Charef), Papalino, Morana, Franco, Cloes (86e Jabir), De Castris, Dubus (82e Kinet), Boussard.

MARLOIE : Deseille, Martinet (46e Dion), Letecheur (36e Gérard), Dehon, Pratz, Mayanga (64e Sbaa), Talmas, Paquay, Micha, Mohimont (46e Dessart), Gaziaux (64e Delvaux).