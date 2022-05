Malheureusement, cela n’a pas été possible car, rapidement, la défense villersoise faisait défaut. Dès lors, même si les Rouges trouvaient le chemin de l’anneau face à des locaux en mode "vacances", il n’était pas possible de prendre les devants. " Malgré tout, nous maintenions la comparaison en n’étant qu’à cinq unités. Puis, on a commencé à enchaîner les erreurs évitables et autres mauvais choix. Sans forcer, les locaux ont enchaîné les transitions puis les paniers de loin et l’écart s’est vite creusé sans que nous ne puissions rien y faire ", expliquait le coach.

Et Mike De Keyser se voulait, ensuite, à la fois positif puis réaliste après cette rencontre. " Les gars ont tenté et se sont battus sans se laisser faire. Ils ont tenté de bien faire mais sans succès . La conclusion est toute simple: On n’a juste pas le niveau. On se prend 30 points contre une équipe de milieu de classement (NDLR: 14 victoires pour 14 défaites) qui jouait en roue libre donc notre place est à l’échelon inférieur."

Pour rappel, Mike De Keyser cédera la main à Damien Deblond alors qu’il prendra la destinée de l’équipe Dames A de Huy en main. Des Hutoises qui débuteront les grandes manœuvres pour tenter de rejoindre la R1 en recevant Braine ce jeudi 20h lors de la première manche des demi-finales des play-off.

Deux victoires pour 26 revers, la saison se termine donc, comme prévu, sur un bilan négatif pour cette équipe venue de Provinciale 3 et ayant accédé à la division en reprenant la place laissée libre par le club de Huy.

QT : 24-17, 18-10 (42-27), 20-11 (62-38), 24-19.

LA VILLERSOISE : Peleeheid 7, Rappe 8, Denis 2, Stassen 3, Vercruysse 7, Vercauteren 2, De Waleffe 0, Velden 10, Lahaye 7, Aldeghi 6.