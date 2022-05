Un défaite qui fait très mal aux Mosans

Mais rien ne tourne dans ces play-down pour Bastien Pierre. Malgré la présence de Didier Mercenier, oh combien précieuse encore ici avec 11 buts, Amay devait se passer de Tillière, blessé à la main, du gardien Debroux, victime d’une déchirure, et de Brialmont qui se blessait dès sa première accélération: on ne jouait alors que depuis quarante secondes! Avec seulement deux rotations dont Loïc Pagnoul, doublement opéré en janvier et toujours en revalidation, la tâche allait s'avérer compliquée d'autant que les Bruxellois jouaient pour leur survie.

Pris rapidement à la gorge par la défense très agressive et des contres rapides, le HC était mené 2-0 et 6-3 (7e). Obligés de courir derrière le score, les Mosans pouvaient compter sur la force de frappe de Mercenier, des ailiers Tilman et Morelle, mais c'était au prix d'une énorme débauche d'énergie tant les locaux, à l'image de l'Allemand Steffe au combat contre Mercenier.

A contrario, la défense mosane n'arrivait pas à être aussi dure, le Brussels était toujours devant même s’il n'y avait qu'un court déficit (17-15) à la pause.

La reprise allait être très compliquée pour les Noirs qui, par toujours cette défense trop gentille, et des ratés devant se voyaient rapidement menés 22-16 (36e). Vexés certainement, les Mosans réagissaient de la meilleure des manières en se battant sur tout, répondant à la force adverse, en s'encourageant. Mais cela est arrivé bien trop tardivement. Un revers qui fait mal moralement, qui met une énorme pression pour l'ultime sortie de la saison.

Arbitres: Depoortere - Verschaeve

Évolution du score (par 10'): 7-6, 9-9, 13-14, 21-18, 27-22, 30-23

UNITED BRUSSELS: gardiens: Rubio (49'), Friedrich (10') et Parraskevaidis (1'); Mulder 12, Steffe 2, Boysivon (C.R. 40e) 4, Tonnel (2x2') 3, Bodin (2') 2, Guegan 1, Ratat 1, Brial 1, Canvel (2') 8, Heleven 1.

HC AMAY : gardien Saghir (60'); Brialmont 0, Destexhe (2') 1, Di Giacomo 0, Morelle 7, Pagnoul 1, Tilman 3, Neyts 0, Vandeput (2x2') 6, Mercenier 11.