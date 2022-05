Thomas Honay ouvre la porte à un départ de Wanze/Bas-Oha

Et elle prend encore un peu plus de plomb dans l’aile puisque Thomas Honay, qui était un des seuls du noyau actuel à avoir prolongé, se pose désormais pas mal de questions. " Au moment de rempiler, on m’avait fait des promesses qui ont, aujourd’hui, pas mal changé, qui sont désormais différentes , explique l’arrière droit de 22 ans. Je reste ambitieux, avec l’envie de jouer le plus haut possible. Donc, oui, j’ouvre la porte à un départ. J’en ai parlé avec le club, j’ai averti Jean-Yves Mercenier ce dimanche, je ne fais pas ça dans le dos de quiconque. Cela m’embête car j’avais quitté Herstal avec l’envie de revenir dans mon club et de l’aider de faire quelque chose de bien. Et oui, j’avais envie de rester à Wanze/Bas-Oha, mais je ne peux pas le faire dans des conditions qui ne me conviennent pas. Je dois aussi penser à moi. "

Âgé de 22 ans, Thomas Honay, qu’on a également connu du côté de Warnant, possède déjà une certaine expérience au niveau national, où il aimerait bien rester. " Je ne ferme pas non plus complètement la porte à Wanze/Bas-Oha si les choses changent , précise-t-il. Mais je recherche un beau projet sportif avec l’ambition de jouer le haut de tableau. Je donne la priorité à un club de Nationale, mais je suis ouvert également à la P1. Il faut simplement un beau projet sportif. "

Avis aux amateurs comme on dit dans ces cas-là. Mais au vu de son pedigree, Thomas Honay devrait être vite fixé sur son avenir!