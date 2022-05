En effet, le défenseur central, qui peut aussi évoluer juste devant la défense, s’est engagé avec Burdinne en vue du prochain exercice. Désormais âgé de 33 ans, l’ancien capitaine de Braives, également passé par Warnant et Amay, viendra amener son leadership et son expérience aux troupes de Jean-Christophe Piccart. " C’est quelqu’un avec beaucoup de personnalité , insiste le coach burdinnois. Il va secouer certaines personnes. Et puis, il connaît déjà pas mal de joueurs du groupe, c’est très bien. "

En voilà un solide renfort pour les Burdinnois!