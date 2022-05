Oreye s’incline mais aura fait durer le plaisir

À l’aube de ce match décisif (NDLR: Si Oreye l’emportait, il poussait leur adversaire au test-match), la pression semblait donc plutôt sur les épaules visiteuses.

Mais, dès le coup d’envoi, ce sont bien les locaux qui semblent le plus crispés par l’enjeu. Imprécis dans leur replacement décisif, les hommes de Damien Kremer vont rapidement payer la note. L’attaquant dinantais Lambotte, que le coach orétois avait pourtant pointé comme clé de ce match, est trouvé à deux reprises. Le goleador se retourne d’abord trop facilement pour tromper Derwael à bout portant avant de parfaitement servir un coéquipier deux minutes après.

Oreye est sonné, mais rentre alors petit à petit dans son match. Si les locaux parviennent à prendre possession du cuir, ils se montrent peu inspirés une fois aux abords de la surface adverse. Comme souvent dans ces cas-là en futsal, la lumière doit venir d’un joueur. C’est finalement le buteur maison, Gino Luga, qui réduit l’écart. Un bel effort qui va rapidement être annihilé par un nouveau but visiteur et ensuite l’exclusion de Vanderveck coupable d’une seconde faute d’antijeu.

En seconde période, les Orétois sont contraints de jouer avec un gardien volant. Derwael s’illustre dans le jeu et les locaux vont même réduire l’écart via Richard. Damien Kremer tente le tout pour le tout et invite ses troupes à diriger tous leurs efforts vers l’avant. Mais, à quelques secondes du terme, Dinant va tuer tout suspense.

Si la déception prenait d’abord le dessus chez les locaux, les sourires faisaient rapidement surface pour terminer d’éclairer une saison plus que réussie.