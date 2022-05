Limont puissance 7, Oleye battu et Lensois B gagne encore

En préface de la rencontre, Jean-François Nossin avait vu juste. « Tilleur B est une très belle équipe et j’ai peur qu’on soit battu chez nous. Depuis le titre, et c’est normal, on s’entraîne beaucoup moins bien », note le coach.