Le Hesby Huy a bu la tasse

À peine 20 au départ de la rencontre, puis privé, en cours de match de plusieurs joueurs sur blessure, Huy a fait ce qu’il a pu.Sa première période est d’ailleurs correcte avec, à peine, un 0-15 à la pause.Enfin, c’est une façon de parler." Oui, on a livré une bonne première période face à un solide adversaire l’air de rien, avoue Julien Straat. Mais, après, oui, on a totalement craqué.Avec nos blessés, on a alors été dans le dur.Personne n’a abandonné et on a fait ce qu’on a pu mais on n’a pas marqué ou limiter les dégâts.C’est comme ça. "

Cette dernière place est un fait depuis longtemps." Mais la saison n’est pas finie, insiste Julien Straat. On a encore deux joutes face à Anvers, puis Soignies (NDLR: tous deux juste devant au classement). On rêve de gagner encore une rencontre ou l’autre cette saison (NDRL: pour un seul succès depuis le début en 16 matchs)." Cela ferait de bien en effet.