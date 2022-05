Kevin Pirquinne range les crampons

Et pas question de déroger à ses principes: la famille avant tout. D’ailleurs, alors qu’Amay va disputer un match important la semaine prochaine, Kevin Pirquinne ne sera pas là car… il a une communion! " Quoi qu’il arrive, c’est comme ça , sourit le joueur de 32 ans. Mais c’est sûr que j’aurais préféré une meilleure dernière saison. Ce serait quand même mieux de ne pas sortir sur une descente, histoire de pouvoir partir la tête haute. Mais, personnellement, j’ai toujours tout joué à fond, j’ai fait tout ce que je pouvais. Je ne suis certainement pas le plus fort ou le plus technique de l’équipe, mais je suis content de ma saison. "

Et pourtant, depuis l’annonce de son départ, l’arrière central était convoité. Mais malgré les arguments des uns et des autres, sa décision est ferme et définitive. Alors, au moment de regarder dans le rétro, plusieurs souvenirs reviennent à la surface. " Le plus beau moment, c’est sans conteste le test-match entre Faimes et Huccorgne pour monter en P2. C’était un grand moment, tout comme le déplacement en car jusqu’à la mer pour un match de Coupe de Belgique. On était comme des pros, cela ne m’était jamais arrivé , déroule Kevin Pirquinne, qui avait bouclé la boucle en revenant à Amay. Mon premier match en seniors, c’était un amical… face au Standard. J’avais 17 ans et j’étais chargé de tenir Dieumerci Mbokani. Il ne m’avait pas laissé grand-chose (rires)." Et même s’il donne la priorité à sa famille, nul doute que Kevin Pirquinne aura un œil sur le sort que la dernière journée va réserver à Amay!