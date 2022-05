Johan Ancia portera les couleurs de Stockay B

Et on continue de recruter à tour de bras du côté de la seconde équipe des Stockalis. Et cette fois, c’est le poste de dernier rempart qui est concerné puisque la formation du duo Maréchal-Destexhe a finalisé l’arrivée de Johan Ancia, l’actuel portier d’Amay. " Outre ses qualités sportives évidentes, Johan va nous apporter toute son expérience et son envie de participer à notre projet sportif en encadrant nos plus jeunes joueurs. Le staff sportif est très fier d’accueillir ce futur jeune papa toujours ambitieux ", confie-t-on du côté du club.