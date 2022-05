Bola marque à nouveau en D2, 931 jours plus tard

Remercier les éléments alors que ceux-ci semblaient longtemps avoir joué en sa défaveur met encore plus en lumière la personnalité footballistique du garçon. " Je peux l’affirmer, ma blessure est bien derrière moi maintenant " lâche d’emblée, sourire en coin, le Taureau.

Et c’est peu de le dire. En un peu plus d’une mi-temps sur le terrain, le numéro 6 des Verts n’a pas ménagé ses efforts. Un peu comme un joueur en pleine forme le ferait. " Le coach m’avait demandé de jouer simplement, d’aider les autres à conserver le ballon. Mais je me sentais bien, alors j’ai également tenté quelques gestes ou quelques passes plus risquées. "

Une certaine forme de confiance qui n’est pas sans rappeler celle de tout un groupe, impressionnant d’homogénéité ces dernières semaines. " Le visage qu’on montre depuis quelques matchs prouve qu’on a le niveau pour cette série. On a tout donné et on mérite ce maintien , martèle le joueur. Quand j’ai recommencé, j’ai dit qu’on allait se sauver. "

Mais les troupes de Marc Segatto n’ont désormais plus leur sort entre leurs mains. Ils devront espérer un résultat positif des Francs Borains ou du représentant francophone de D2 en barrages. Ironie du sort, Jason Bola avait inscrit son dernier but en D2 ACFF face à ces mêmes Francs Borains le 13 octobre 2019. Reste maintenant à espérer pour lui et ses coéquipiers que les éléments continuent à jouer en sa faveur.