Ferrières continue à s’imposer

En s’imposant à nouveau, les hommes de Philippe Caserini prouvent à nouveau que le changement de coach leur a été bénéfique et en profitent pour donner un petit coup de main à leurs amis nandrinois. Le coach ferrusien était fier de la mentalité montrée. " On s’est imposé contre un adversaire qui a joué son va-tout et qui a tenté de fermer au maximum le jeu. La semaine prochaine, Grâce-Hollogne sera un excellent test pour nous en vue du tour final. Tout le monde sera présent et à fond afin de voir où l’on en est. "