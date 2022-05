En s’imposant contre Solières B, Hognoul se donne une chance de passer devant

C’était peut-être le match de la semaine pour les deux équipes. Cinquième contre sixième, la possibilité pour Hognoul de se donner un dernier espoir de croire en la montée.Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les hommes de Fabrice Morgante n’ont pas fait les choses à moitié en s’imposant méritoirement, comme l’indique le coach. " Je n’explose pas de joie car nous ne sommes plus maitres de notre sort sur des broutilles.Ils n’ont pas eu une occasion mais en plantent trois, croyez-moi ou non. Après je reste content, on a fait un gros match. "