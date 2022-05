Dorian Boussard, une étoile à suivre

Un but, une présence de tous les instants et des appels qui ont bien embêté l’arrière-garde adverse: Dorian a fait mal, très mal à Marloie, donnant mille fois raison à son coach.Sa trajectoire est complètement folle.Alors qu’il émargeait au noyau des...U21 hutois il y a quelques semaines encore, le gaillard n’a fait qu’un passage éclair par la P3 pour s’installer déjà dans le onze de la nationale." Sincèrement, je suis moi-même surpris par ce qu’il m’arrive , avoue-t-il. Sincèrement, je ne sais d’ailleurs pas ce que je vais faire la saison prochaine.Le coach voudra-t-il encore de moi en D3 si on se sauve?Je ne sais pas, mais je ne revendique rien.Je vis un rêve éveillé.D’ailleurs, quand j’ai marqué ce premier but en nationale (NDLR: avec le sang froid d’un vieux renard des surfaces), j’étais fort ému.Qui aurait pu imaginer ça? "

Personne sans doute.Il faut maintenant finir le boulot." Je ne connais évidemment pas Gosselies, mais je trouve qu’on mériterait vraiment de continuer notre aventure en D3 " poursuit le frère de Gaël qui, comme on le sait, va le retrouver à Huy la saison prochaine.Un duo qui sent bon le but...