Sur le difficile terrain flémallois, Braives est allé chercher un succès précieux et a remis les pendules à l'heure après le 1-5 du match aller. "Grâce à un but tombé sur un coup de coin à la dernière minute et au terme d'une rencontre partagée" , commentait Jofray Hella qui voit son équipe pointer à la troisième place. "Et nous allons tout faire pour la garder."