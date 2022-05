Amay aura bien besoin de Mercenier samedi

Une situation que déplore Didier Mercenier. Écarté des terrains pour onze rencontres en phase classique et dès la première journée des play-down, il sait qu'il a cruellement manqué et que la donne aurait pu être tout autre, il a tout de même une moyenne de 7 buts par matchs joués sans compter les onze contre le Brussels. "Ma blessure? J'ai réussi à tenir plus de douze secondes. alors ça va, ironise-t-il . Ce n'est pas l'essentiel à retenir. On avait un dernier joker ici et on l'a brûlé. Les Bruxellois ont réussi à mener de suite et nous, on a toujours dû courir derrière. Les deux équipes voulaient la victoire mais il y a eu plus d'envie chez eux d'entrée de jeu. On s'est retrouvé par deux fois menés de cinq à six buts et on est parvenu à chaque fois à revenir mais on s'est tiré une balle dans le pied par un retour défensif compliqué. Comme en plus le match était assez nerveux vu l'enjeu, on s'est de nouveau trop focalisé sur l'arbitrage. Cela fait partie du jeu alors, il faut passer au-dessus de ça sinon tu perds inutilement de l'énergie."

Maintenant, les Mosans n'ont plus à tergiverser et trouver un exutoire à leurs frustrations: la victoire contre Jemeppe est obligatoire. Mais avec quel effectif se demandait le coach Bastien Pierre. "C'est bien là le problème de notre saison, confirme l'arrière mosan . On n'a jamais eu la possibilité de jouer au complet. Même moi je ne suis pas maître de mes blessures. J'espère être présent samedi (NDLR: il ne s'entraînera pas de la semaine). On ne doit compter que sur ceux qui sont là et aller chercher cette victoire qui mettrait fin à cette saison calvaire."