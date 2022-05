À cause de son nul contre Ganshoren 2-2, Solières n’ira pas au tour final. La déception peut être grande car en cas de victoire, les Hutois se qualifiaient d’office pour le tour final. Plus bas dans le classement, Verlaine a assuré sa treizième place au barrage après sa victoire sans aucune discussion possible à Givry (0-5). De son côté, Stockay , pour la der’de Marc Grosjean comme coach, a assuré le maintien grâce à son partage 3-3 chez les Rats de Raphaël Miceli.

Warnant s’est aussi imposé tandis que pour son dernier match de sa magnifique carrière, Steve Dessart a planté une dernière rose lors de la courte défaite de Waremme 2-1 du côté de Meux.

D3 ACFF

En Division 3 ACFF, Huy s’est imposé 3-1 contre Marloie. Les hommes de Manu Papalino ont fait leur travail sauf que malheureusement pour les Mosans Aywaille, s’est imposé 2-1 ce qui empêche Huy de passer à la douzième position. Ils devront ainsi passer par un barrage pour le maintien. À noter le dernier partage surprise mais sans enjeu (4-4) de Wanze/Bas-Oha .

PROVINCIALE 1

Surpris à domicile contre Weywertz (2-4), Fize voit revenir UCE Liège, qui s’est imposé contre Aubel tandis que Faimes s’est incliné sur le fil contre La Calamine. Voilà Fize, 50 points, UCE Liège, 49 points et Faimes 48 points, en lutte totale pour le barrage lors de la dernière rencontre.

Dans le bas de tableau, Geer fait la mauvaise opération en partageant sur le fil 3-3 contre Sprimont B. Combiné à la victoire de Weywertz et Beaufays, ce partage surprenant place les Geerois à la treizième place, à égalité avec ses deux adversaires directs, du classement général à une rencontre de la fin, synonyme de descente en deuxième provinciale.