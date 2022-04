WBO doit au moins prendre du plaisir pour sa der’ en Nationale

Pour une dernière rencontre de championnat sans enjeu, le gardien bas-ohatois veut tout de même jouer le coup à fond." On sait que ça ne changera rien, mais on veut jouer le coup à fond. On va jouer sans pression, vu que de toute manière, il n’y en a plus. "

Mercenier: «On a pris un coup sur la tête»

Bien évidemment, le T1 de Wanze/Bas-Oha était tout autant déçu que son gardien. Il lui est même difficile d’expliquer le sentiment qu’il ressent." Je ne sais même pas l’expliquer.C’est un gros coup pris sur la tête, on va devoir reprendre du plaisir. "

Malgré tout, les "P’tits Bleus" ont deux solutions: ou bien on laisse le temps s’écouler ou on se bat jusqu’au bout. " Soit on s’en fout et ça va paraître très long, ou bien on pense faire de notre mieux pour jouer une dernière fois ensemble. "

Face à Richelle, la tâche ne serait pas facile en temps normal.Mais dans ces conditions, il est difficile de s’avancer sur un quelconque résultat. Une page va se tourner du côté des troupes de Mercenier.Au club désormais de réécrire un nouveau bouquin et enfin retrouver une stabilité nécessaire pour la bonne continuité du club.

Arbitres : Murat Sakizci, assisté de Nicolas Picman, Frederic Van Herreweghe.

WANZE/BAS-OHA : Henrotte, Honay, Deglas, Mottet, Jamart, Moulin, Hubeaux, Neerdael, Kabombo, Gilles, Adam, Pianetti, Rasquin, Vinchent, Beaujean, Moureaux.