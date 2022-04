Verlaine B savoure le titre. ©- 

C’est désormais officiel, la 2eéquipe de Verlaine a décroché son ticket pour la montée en P2. Un titre mérité pour la première saison de ce groupe dirigé par Isabelle Fule et qui a survolé la saison. En tête de bout en bout, les Vertes n’ont été battues qu’une seule fois par une équipe de Comblain qui a déclaré forfait lors du match retour, nous privant d’un match au sommet qui faisait saliver. " Nous aurions évidemment préféré prendre notre revanche sur le terrain mais ce n’est pas notre choix. On a commencé cette saison sans la moindre prétention ni objectif. On voulait juste jouer ensemble. Maintenant, sur papier, l’équipe était immédiatement équilibrée et j’ai pensé que nous pourrions faire de belles choses, mais je n’avais pas imaginé une telle saison ", avoue une coach qui a pourtant directement débuté la préparation sur une tuile, la perte de Julie Lallemand sur blessure pour tout l’exercice.