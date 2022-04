Crisnée, facile vainqueur de Patro Othée dans le match de réalignement, est bien entendu le grand favori de cette rencontre.Avec désormais six points d’avance sur Stockay B et trois victoires de plus, les hommes de Damien Kremer sont assurés du Top 5. Alors, pourquoi le tour final n’est pas (encore) assuré? Tout simplement car Wasseiges ou Fraiture Sports tiennent encore légèrement tête à Huy B pour la troisième tranche. Un résultat favorable du côté hutois pourrait signer la joie des Crisnéens, qui ont d’autres objectifs désormais comme en témoigne le T1 des Mauves. " Désormais, on veut jouer le Top 3, on ne se cache.La possibilité de jouer éventuellement la première rencontre du tour final est intéressante.On ne va donc surtout rien relâcher et se battre jusqu’au bout, même si on doit faire attention aux différents suspendus. "

Bien plus bas dans le classement, Fize B lutte depuis des mois désormais pour sa survie en troisième provinciale.En grande difficulté il y a quelques semaines encore, les Fizois respirent artificiellement depuis dimanche dernier et la précieuse victoire acquise face à Racour. Désormais, tout est dans les mains des hommes de Greg Vandormael pour se sauver. Le coach, d’un naturel optimiste, ne change d’ailleurs pas de philosophie." On a selon moi exactement 100% de chances de se sauver.Si on ne pense pas comme ça, ça ne sert à rien de venir.Face à une équipe avec autant de grandes individualités comme Sprimont, Leseur ou encore Beneux, on doit jouer avec un solie bloc défensif et ne pas laisser le moindre espace à nos adversaires. On ne jouera que pour la victoire de toute façon. "

Quels supporters chanteront les plus forts à la buvette lors de la troisième mi-temps?Seul le résultat de ce dimanche comptera pour cela.

Arbitre : Serge Delube.

CRISNEE : Rouge, Delville, M. Beneux, A. Willems, De Bie, Murgia, Stévens, Sprimont, S. Willems, Tavolieri, Leseur, Marneffe, Carisio, Diaz, Stévens, Annoe.

FIZE B : Loneux (?), Poty, Jaajouaï, Fastré, Coletti, Morue, Mathieu, Thiry, Degotte, Zegrari, Vandormael. Zielonka, Bartusevicius et Ngon sont suspendus.