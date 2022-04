Steve Dessart, qu’est-ce que vous a apporté le football?

Le football a tout simplement conditionné ma vie.Les trois quarts de mes amis viennent du football. Je me suis construit tout seul, ça a été pour moi une leçon de vie.Ce sport est son parallèle: tout est perpétuel examen.Un jour, tu peux être le meilleur et le lendemain, le pire.

Quel a été le goal le plus important de votre carrière?

Je pense qu’avec Visé, on devait jouer à Bleid pour être champion et j’ai marqué le but décisif.

Êtes-vous fier de ce que vous avez accompli tout au long de votre carrière?

Oui, très fier même. J’ai toujours choisi les clubs avec mon cœur.Peu de gens ont misé le moindre kopeck sur moi chez les jeunes. Avec de l’abnégation et du travail, j’ai eu l’occasion de faire une petite carrière.

Qu’espérez-vous qu’on retienne de vous comme joueur?

Tout simplement que je suis quelqu’un de bien. Que j’étais un joueur facile à entraîner car même si on ne me donnait qu’une minute, j’y allais à fond.

En fin de match, comptez-vous sortir? Allez-vous verser une larme?

Je ne compte pas finir le match. Je trouve toujours ça sympa de sortir pour sa dernière rencontre et passer le flambeau à un petit jeune, même si ce n’est pas compliqué car je suis le plus vieux (rires).Mais malgré tout ce qu’il s’est passé la semaine passée, l’émotion de ce dimanche sera encore plus forte.

Pour finir, les mots de la fin?

Après ma femme et mes enfants, le football est la troisième chose qui m’a construit comme l’homme que je suis.Et pour conclure, je ne vais dire qu’un mot qui me représente bien et dont mes proches connaissent le sens exact: "gnaque".

Arbitre : Leandro Ledda.

WAREMME : Hormis Olemans, Lacroix, Julin et Dichiara, Steve Dessart a en sa possession le reste de son noyau.