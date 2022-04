«Revoir des duels de D1 à Huy: un rêve»

"C’ est énormément d’émotions qui se mélangent actuellement" , nous confie Lionel Bosco, au moment de commenter l’arrivée de son club de Liège Basket dans sa salle de Huy. Des installations qu’il connaît évidemment comme sa poche, lui qui y a découvert le basket en y faisant toutes ses équipes de jeunes avant d’embrasser la carrière de joueur professionnel qu’on lui connaît et d’y lancer aussi sa carrière de coach avant de rejoindre le RSW Liège Basket. "C’est vraiment spécial de pouvoir revenir ainsi dans mon club, explique celui dont le contrat court encore durant trois saisons avec le club de l’élite. J’ai hâte de revoir des personnes que je n’ai plus vues depuis longtemps. Ensuite, y revenir à la tête de mon nouveau club, c’est aussi particulier. Une combinaison de deux éléments forts pour moi. Notre projet ne ressemble à aucun autre en D1. Il y a peu de personnes dans la structure mais énormément de choses à faire donc, chacun fait plus que le simple rôle qui lui est attribué. On croit en ce projet, en un club professionnel dans notre Province et on se donne à fond pour qu’il puisse continuer."