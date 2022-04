Pour Huy, c’est le match de l’année

Afin de décharger un maximum de pression, Manu Papalino a décidé de proposer une semaine plus cool à ses joueurs afin qu’ils soient le plus sereins possible avant ce qu’il appelle le match de l’année. " On a pris cette semaine sans se mettre de pression, reconnaît le coach des Mosans, qui se réjouit d’être dimanche sur le coup de 17 heures. La cerise sur le gâteau, ce serait le sauvetage. Avant même le début de la saison, j’avais dit que j’ouvrirai le champagne si nous finissions 13e. Et ce sera le cas dimanche si on y arrive. L’objectif, c’était de se sauver, peu importe la place. "

Malheureusement, Huy ne pourra pas compter sur l’ensemble de ses forces vives pour cette rencontre capitale. Ainsi, plusieurs joueurs de la P3, fraîchement champions, viendront donner un coup de main à l’équipe fanion. " Et les joueurs ont envie d’être dimanche. Ils méritent de jouer ce match alors que nous avons eu pas mal de blessés, de défections. Pas grand-chose n’a tourné en notre faveur cette saison " abonde Manu Papalino, rejoint par son frère cadet. " Je sens le groupe prêt, mais c’est dommage de devoir composer avec des absents. Après, je sais que les joueurs qui seront là seront prêts. Et on pourra aller à la guerre avec eux. "

Plus que jamais, le métronome hutois, avec son expérience, aura un rôle très important pour encadrer ses jeunes. " Je suis très dur avec lui, mais il fait une superbe saison. Et si je ne l’avais pas, on n’en serait pas là. Ce qu’il a fait pour moi, je ne l’oublierais pas ", raconte, un brin ému, Manu Papalino. " Et c’est vrai que j’aurai un rôle primordial ce dimanche , avoue Fabrice Papalino. Ce qui change, entre la P3 et la D3, c’est le rythme. Mais je vais tout faire pour sauver le club, vous pouvez compter sur moi. " Parole d’homme!

Arbitre : Ibrahim Afifi, assisté d’Ercan Eray et Vilevo Ziggar Koffi.

HUY : Delbouille, Gérard, Morana, Cloes, Papalino, Cokgezen, Pantot, Biondolillo, De Castris, Kinet, Gabiam, Alessi, Dubus, Obkaer, Franco. Frantim, Nzoigba et Bamona sont suspendus. Picchietti, Raia restent blessés.