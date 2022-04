Nouveau titre pour Thibaut Petit en Russie.

Un nouveau trophée donc pour celui qui les collectionne année après année en apportant sa touche et sa capacité à fédérer dans tous les pays qu’il a pu traverser. En parlant de voyage, celui qui le ramène à Waremme est épique. " J’ai d’abord 7h de train sans trop de connexion internet où je vais pouvoir me reposer après la fête que nous avons faite, puis c’est un très long voyage en avion d’une journée en passant par Dubaï pour pouvoir revenir à la maison. Outre la réussite sportive, ce retour chez moi est vraiment important car on n’a pas vécu l’année comme nous l’espérions et les miens me manquent. J’ai la superbe chance de pouvoir rentrer pour être là, ce dimanche, à l’occasion du dernier match de championnat de mon fils avec La Villersoise, ce qui sera le premier auquel je pourrai assister, c’est aussi un merveilleux cadeau. "

Avant de se pencher sur son futur, le coach va récupérer, finir de préparer la prochaine saison avec son club de La Villersoise et organiser ses stages qui rencontrent toujours un grand succès.