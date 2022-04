Et, force est de constater, que le mentor des Jaune et Noir, comme bien d’autres, se trompe. Du moins, à l’heure actuelle. Mais ne comptez pas sur Couscheir et consorts pour se déplacer en victimes consentantes dans le Condroz. " On doit jouer le championnat jusqu’au bout, d’ailleurs c’est dommage d’avoir plusieurs joueurs blessés pour cette fin de saison " concluait Éric Heine.

Des absences qui vont peut-être profiter à des Clavinois qui ont conscience de l’ampleur de leur mission. " Il nous faut un six sur six pour clôturer la saison , lance Patrick Rosimont. Des adversaires directs vont s’affronter ce sera à nous d’en profiter. " Et si les Clavinois sont parfaitement capables de réaliser une telle performance, ça n’en reste pas moins stressant pour les joueurs. " Je les sens très nerveux, à voir si cette énergie sera positive ou négative au final. Mais, nous allons tout faire pour tenter de temporiser cette nervosité quand il le faut mais également en tirer le meilleurà d’autres moments " tentait de se projeter le mentor des Condrusiens. Et le meilleur, ce serait un succès face à Huccorgne avant un déplacement des plus importants à Vyle-Tharoul.