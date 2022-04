La «der» des Villersois

Le dernier devoir de La Villersoise se déroulera donc dans les installations d’un BBC Brainois évidemment mieux classé que la bande de Mike de Keyser. Un ultime déplacement et une ultime danse pour un groupe qui sera complètement différent, la saison prochaine, en P1, sous la houlette de Damien Deblond. " Le but était de rejoindre cette P1 donc le but est atteint mais je regrette tout de même le comportement de certain et la non venue de Lumumba qui aurait changé des choses. Je pense aussi que la victoire inaugurale nous a fait plus de mal que de bien, les joueurs pendant être arrivés alors que, force est de constater, que nous avions des éléments de P1-P2, pas mieux ", relevait le coach de Keyser.