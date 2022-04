Georges et les Geerois veulent faire fructifier leur progression

Pas démotivé, le jeune homme a continué de travailler pour se préparer au mieux mais également déjà anticiper la saison prochaine. Une place de spectateur averti qui lui a permis de quelque peu dresser un bilan du début d’année 2022 de ses coéquipiers. " Il y a vraiment eu une importante progression après la trêve hivernale. Le jeu proposé maintenant est totalement différent. " Un renouveau qui s’est chiffré par moments et un peu moins à d’autres. " Avec un peu plus de réussite, nous aurions ces quelques unités en plus qui nous permettraient de vivre une fin de saison plus sereine " constate le numéro 4 des Geerois.

Une malchance qui trouve également écho dans son ancien club, Sprimont. " En P1, nous savons que, à part quelques équipes, tout le monde joue pour se sauver au plus vite. quand on voit la solidité défensive de notre adversaire de dimanche, on se dit qu’avec un attaquant prolifique comme certaines équipes en comptent, ils seraient d’ores et déjà assurés de se maintenir. "

In fine, l’opposition de ce dimanche c’est donc une rencontre entre deux équipes qui auraient dû se rassurer plus tôt. " À deux matchs de la fin, on ne devrait plus avoir cette pression mais pas le choix, il nous faudra des points " concluait Sam Georges.

Le constat semble être le même pour les Sprimontois, reste à voir quelle équipe fera un pas de géant vers le maintien. Nul doute que les deux clubs ne manqueront pas de s’informer des résultats à l’échelon supérieur dès le coup de sifflet final.

Arbitre: Fabian Deckers.

GEER: Kuhne, Drèze, Olivier, Vigil Bajo, Henquet, Grosdent, Docquier, Fadda, Philippe. B, Philippe. M, Georges, Herbillon, Materne, Mulowa, Ballet, Warnotte.