Garder le Pôle ballons inviolé

Au lancement de cette saison, on se souvient avoir vu les Wawas faire leurs premiers tours de terrain dans le petit Pôle ballons et s’interroger sur la manière dont ils allaient gérer leur déficit de taille et de kilos lors de cette saison. Moins de 8 moins plus tard, le bilan est exceptionnel pour un Waremme affichant la meilleure défense de la série et ayant remporté 17 de ses 24 matchs. Soit le meilleur bilan de la série avec un match ce plus que tout le monde et, au final, un revers de plus que le leader actuel.