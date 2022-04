Comblain OK, Hannut espère, Haneffe KO

En parallèle, fin de championnat en déplacement pour Haneffe et Comblain . Pour la Régionale 2 de Haneffe, tout s’est passé sur le terrain de Belleflamme B, une équipe ayant sauvé sa tête de justesse dans la division. Espérant finir en beauté, les Templiers allaient pourtant rapidement déchanter. 20-16 après 10 minutes puis un terrible passage à vide pour les troupes de Renaud Leclercqs qui regagnaient les vestiaires sur le score de 43-25. Et le 2eacte allait encore être pire avec des Templiers méconnaissables et une addition finale catastrophique: 83-49

Enfin, pour la Division 3 de Comblain , la dernière mission s’est déroulée à Hasselt. Une ultime rencontre serrée mais où le secteur offensif des troupes de Ludovic Humblet faisaient le break à 72-80 à 4 minutes de la fin pour décrocher une victoire finale synonyme de 2e place du général: 81-87 score final.