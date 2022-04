Ce match entre voisins aurait donc pu être décisif pour les deux clubs. il ne le sera finalement que pour une seule équipe. Mais, le triptyque Mommale, Braives, Xhoris aura finalement eu raison des espoirs vylois. " C’est dommage car depuis Amay, on avait réalisé plusieurs belles prestations. On a même cru un moment pouvoir se sauver " avance le flanc droit de l’équipe, Robin Marloye.

Et si la mission sauvetage est désormais devenue impossible, les Vylois comptent bien donner un sens à leur fin de saison. " Nous aimerions finir en beauté. Si on peut signer deux victoires, ce serait top et ça nous permettrait de jouer un peu les trouble-fête dans la course au maintien " lance, non sans ambition, le numéro 14 de Vyle-Tharoul.

Et face à des Templiers qui jouent leur survie, la première partie de l’objectif semble compliquée. " Nous pensons à cette rencontre depuis plusieurs jours " abonde Boris Carrara. Face à Hannut, Carmelo Zambito avait, en effet, laissé certains joueurs au repos afin de pouvoir compter sur eux à 100% de leurs capacités dans le derby condrusien. " Malgré ça, je suis sûr que le match sera difficile. Mais, nous jouerons chez nous, on ne pourra pas se permettre de monter la peur au ventre sur le terrain. "

Et le défenseur nandrinois ne recevra pas un adversaire qui lui est inconnu. " C’est vrai que j’ai joué un an là-bas. et j’en garde de bons souvenirs. Je suis parti de là-bas sans haine ni rancœur. "

Et si depuis, Vyle a bien changé, encore plus lors de cette saison. Le défenseur se souvient de quelques joueurs dont un certain Marloye. Reste à voir, qui des deux prendra le dessus sur l’autre quand on sait qu’ils risquent de se retrouver dans la même zone de terrain. Restera néanmoins aux Templiers à ne pas rejoindre leur adversaire dans une autre zone, celle de la relégation.