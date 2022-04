Amay en grand danger au Brussels.

Les rencontres de cette journée, Jemeppe – Pelt, Brussels – Amay, seront déterminantes. En cas de victoire des Mosans et des Campinois, ils renouvelleront le bail en division 2. Dans le cas contraire, tout se jouerait lors de la dernière journée. Un scénario théorique que Bastien Pierre veut à tout prix éviter d’autant que son équipe contre Pelt la semaine passée, en plus de ne pas être au mieux dans le jeu, a montré sa grande fragilité mentale dans les moments compliqués au point de voir le coach ne pas passer par les vestiaires en fin de rencontre et de quitter rapidement la salle. "C’était vraiment inutile de rester. Avoir une réaction à chaud n’est jamais constructif. Vous avez vu comme moi les erreurs: des ratés faciles, aux six mètres, pas d’exploitation dans les relances des gardiens, aucune agressivité défensive où on n’osait pas toucher l’adversaire. Et je ne parle même pas de la mentalité de certains, pas de tous évidemment. Menés, ils ont lâché prise d’un seul coup avec des réactions sanguines qui nous ont pénalisées. On a fait le point mardi pour éviter une nouvelle désillusion ce dimanche."

Concernant cette rencontre importante au Brussels, Bastien Pierre est très clair: il ne faut plus calculer. "Après avoir été battus à l’aller (26-29), il faut absolument gagner et assurer le maintien avant la dernière rencontre. On ne doit pas se fier au résultat de Jemeppe contre Pelt même si ce serait bien qu’il le soit, decendant, ils pourraient être démobilisés contre nous pour la dernière journée."

Pour ce déplacement, un doute subsiste pour Tillière, blessé à la main, Mercenier qui manque cruellement pourrait revenir.

HCAMAY: Saghir, Debroux, Brialmont, Destexhe, Di Giacomo, Morelle, Pagnoul, Tillière (?), Tilman, Neyts, Vandeput, Mercenier (?)