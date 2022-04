Patapongistes rêve de la P1, Renaissance reste en P2

Quelle fin de saison à suspense en P2D. Alors que Patapongistes avait presque fait une croix sur une éventuelle deuxième place, la défaite de Ninane dans la salle de Tihange a changé la donne. Les Héronnais terminent bien la saison en seconde position, derrière Tihange, et se remettent à rêver de la première provinciale. « On doit maintenant attendre le mois de juillet et les différents forfaits au sein des équipes de P1 pour savoir si on monte ou pas. Malheureusement, nous ne sommes pas meilleurs 2e de P2, mais la fédération nous a dit qu’on avait 9 chances sur 10 de monter. On croise les doigts », indique-t-on du côté de Patapongistes.