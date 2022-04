Mené 8-4 chez le 2e , Saint-Georges arrache le partage

« Si on m’avait dit, avant le début du match, qu’on prendrait deux points chez le deuxième j’aurais signé à deux mains. Pourtant, au vu de l’alignement de nos adversaires, on aurait pu faire mieux. » Alain Simon naviguait entre deux sentiments après le dernier match de championnat qui a vu son équipe accrocher le deuxième de rang. « Merkplas n’alignait pas ses deux premiers joueurs. De notre côté, Fabian Bolly et moi-même avons joué blessés, notait le capitaine saint-georgien tout de même satisfait de la réaction de ses coéquipiers. On s’est battu jusqu’au bout. Nous avons chacun remporté notre dernière rencontre de la saison. On est donc invaincu jusqu’en septembre (rires). »