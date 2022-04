Solières au tour final:

- S’il s’impose contre Ganshoren dimanche.

Stockay sauvé:

- Si les Francs Borains ne sont pas relégués de N1 ou S’il prend au moins un point contre Hamoir.

Verlaine sauvé:

- S’il conserve sa treizième place et que les Francs Borains ne sont pas relégués.

Verlaine barragiste:

- S’il conserve sa treizième place et que les Francs Borains descendent de N1.

Verlaine relégué:

- S’il s’incline à Givry et que Couvin s’impose contre Jette OU s’il partage et que Couvin s’impose de plus de quatre buts face à Jette.

Division 3B ACFF

Huy sauvé:

- S’il s’empare de la douzième place (en cas de victoire et si Aywaille ne fait pas mieux qu’un nul)

- S’il conserve sa treizième place et que les Francs Borains se maintiennent.

Huy barragiste:

- S’il conserve la treizième place et que les Francs Borains descendent de N1 en D2 ACFF.

Huy relégué:

- S’il s’incline face à Marloie et qu’Oppagne l’emporte contre Raeren OU s’il partage et qu’Oppagne de plus de sept buts face à Raeren.