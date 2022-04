L’élève va défier le maître qui arrête

Raphaël Miceli, Marc Grosjean, ce match sera finalement décisif, au moins pour Stockay.Un peu déçu?

Raphaël Miceli: ça va dépendre de samedi et de la Nationale 1.En fonction de ça, il risque d’y avoir une autre atmosphère.On pourrait donc quand même faire la fête.

Marc Grosjean : être au dernier match avec maintien en ligne de mire, c’est décevant.Mais c’est le reflet de la saison.Il faut vivre avec et s’en sortir.

Avez-vous revu l’aller même si, depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts?

R.M. : non, je n’ai pas revu l’aller car j’étais malade. Puis, les images à Stockay sont nulles. Mais on fera comme à Jette: on se focalise sur nous.

M.G. : non, je n’ai pas vu.J’ai vu Stockay contre Solières et c’est solide.

Quel regard posez-vous sur l’autre équipe?

R.M. : Je suis assez proche de Philippe Caserini pour savoir ce qui s’est passé avec une grosse part de malchance. Mais après 29 matchs, on est à sa place.

M.G. : Hamoir est une équipe fidèle à elle-même.Il y a une vraie philosophie là-bas.Il y a toujours eu des bons joueurs là-bas. C’est une valeur sûre de la série.

Que savez-vous du coach adverse?

R.M. : je l’ai comme coach à Liège il y a 20 ans. C’est un entraîneur qui a atteint les objectifs fixés partout.C’était un bon coach, assez proche de ses joueurs, dans l’ancienne D2, avec Evrard comme président catastrophique.

M.G. : Raph a été un excellent joueur qui aurait mérité une plus belle carrière encore.Il aurait pu signer à l’Inter Milan. Il a une grande éducation et je ne suis pas étonné qu’il soit devenu coach. Pas étonné non plus qu’il n’ait pas voulu devenir coach pro.Il avait trop les pieds sur terre pour

Quelle sera la clé du match selon vous?

R.M. : la soirée de samedi en N1 d’abord.Sinon, notre capacité à être dans un bon jour en mettant les émotions de côté.

M.G. : Stockay doit être efficace dans les deux rectangles, point.

On est d’accord que la pression sera sur Stockay, non?

R.M. : oui quand même. Laisser filer le match? Non jamais, désolé. Ce n’est pas Hamoir qui a condamné Stockay.

M.G. : j’espère que samedi, ce sera fini.On a 3 points d’avance sur Verlaine.On doit compter sur nous-mêmes.

Raphaël Miceli, viser la 6eplace, est-ce vraiment un objectif pour Hamoir? N’est-ce pas celui du pauvre?

R.M. : d’ordinaire, 45 pts offrent la 5eplace. Mais, cette fois, on n’a pas su avoir le coup de rein nécessaire pour.

Marc Grosjean, il y a un risque encore que Stockay bascule en D3 ACFF en fin de saison via un barrage.On sait que vous refusez l’éventualité mais dans la tête des joueurs, ça peut jouer?

M.G. : j’espère que non.Et qu’ils vont tout donner.

Raphaël Miceli, une petite pointe de tristesse que la saison se termine déjà pour Hamoir alors que le tour final était à portée de main, de points et que Warnant (avec Solières) en sera?

R.M. : en dix ans, c’est la première fois qu’on n’a pas atteint nos objectifs. Ce n’est pas un drame.C’est sur la longueur que ça se joue.

Marc Grosjean, pourquoi ne pas déjà avoir permis à Manu Valoir, le futur coach, de coacher à votre place, histoire de lancer le processus en cours dans quelques semaines?Du coup, ce sera sans doute votre dernier match de votre vie comme T1?

M.G. : ce n’est pas le bon moment. Je coacherai sans doute pour la dernière fois de ma carrière après 30 ans de coaching.J’espère qu’on sera sauvé pour que j’en profite aussi.

On vous donne une baguette magique et on vous permet, pour ce dernier match, de choisir un joueur de l’autre camp.Qui prenez-vous?

R.M. : aucun.

M.G. : Un Finocchio comme deuxième président; ce serait dingue.

Pour finir, c’est inévitable, un petit prono?

R.M. : 2-1, allez.

M.G. : je ne donne pas de score.