Le Tinlotois, habitué des longues distances, a parcouru les 115 km de l’épreuve en un peu plus de 24 heures, en s’esquintant les mollets sur un dénivelé positif de 7100 mètres. "C’est une des épreuves les plus difficiles auxquelles j’ai participé car l’île est très abrupte, confie Pascal Lété. Si une partie du parcours empruntait les célèbres levadas (NDLR: les petits canaux d’irrigation qu’on retrouve partout sur l’île) , il y avait aussi énormément d’escaliers, de marches taillées dans la roche. Celles-ci ont mis mes cuisses à contribution. J’ai aussi ressenti une petite alerte derrière le genou gauche. Mais ça valait terriblement la peine car j’ai vu des paysages magnifiques entre mer et montagne."

Ces splendides vues de celle que l’on surnomme l’île aux fleurs, le Condrusien n’a commencé à les apprécier qu’après 7 heures d’efforts. "Car le départ de l’épreuve, sous la pluie, était donné à minuit. Sur les sommets situés à 1800 mètres d’altitude, il y avait aussi pas mal de brouillard et de vent. J’ai d’ailleurs vraiment eu froid. C’est en partie de ma faute: je n’avais pas emmené assez de vêtements chauds dans mon sac."

Au final, Pascal Lété franchira la ligne d’arrivée à Machico, bourgade située à l’est de l’île, 2 heures 53 minutes après le lauréat espagnol de sa catégorie, et 38 minutes avant un athlète français qui complétera le podium. "La remise des prix fut aussi un moment très sympathique, glisse le Tinlotois. J’ai pu approcher en toute simplicité le vainqueur américain de l’épreuve Jim Walmsley qui a parcouru les 115 km en moins de 13 heures."

Les 340kilomètres du Tor des Géants en septembre

Rentré mardi en Belgique, Pascal Lété va réenfiler ses baskets pour préparer son deuxième grand défi de l’année. "Je vais participer au Tor des Géants en septembre. Cette célèbre course qui se déroule dans le val d’Aoste propose une distance de 340km et avec un dénivelé positif de 24000 mètres, explique celui qui a déjà participé à l’UTMB, à la Diagonale des Fous ou encore à un ultratrail sur l’île de Gran Canaria. N’allez toutefois pas en déduire que je suis un drogué du sport. Je suis régulier mais raisonnable dans mes entraînements. Trois à quatre sorties par semaine, dont l’une parfois à vélo. Généralement, je cours entre 10 et 15 km, et j’effectue une sortie hebdomadaire de 25-30 km. Mes endroits de prédilection dans la région? Le Fond d’Oxhe ou encore les bois d’Ombret et de Tihange lorsque je recherche du dénivelé. Si je participe à ces épreuves de longue distance, c’est avant tout pour la beauté des paysages et pour rester en bonne santé." Parole de médecin…