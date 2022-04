«Il est écrit qu’on bossera un jour ensemble dans le même club»

La P1? Elle n’est plus vraiment à l’ordre du jour. "J’ai peut-être visé un peu trop loin avec mes ambitions , reconnaît Medhy Nossin. Je pense que si on arrive en deuxième provinciale, c’est déjà pas mal. C’est, pour moi, la meilleure des séries." Et ce sera avec Pierre Longueville, malgré les nombreuses sollicitations. "Cette saison, je ne l’aurais pas laissé partir car il est parvenu à former un groupe incroyable. Il a d’ailleurs refusé des offres de Sprimont et Jehay. Maintenant, si un club de Nationale vient frapper à sa porte la saison prochaine, je ne le retiendrai pas" , souligne le président thisnois.