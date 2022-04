Stockay va Valoir la peine, c’est sûr

1.Un staff inédit et jeune

" On veut donner la chance à quelqu’un qui a encore tout à prouver mais qui a largement les capacités pour y arriver... " Le discours de Marc Grosjean, qui restera comme directeur technique, est clair: la chance donnée à Manu Valoir qu’il a connu à Seraing dans un contexte professionnel est réelle.L’Oupeyeen de 44 ans, qui a signé pour deux saisons, se lance pour ainsi dans le monde des adultes avec une histoire encore à écrire mais une envie débordante." Oui, je veux m’imposer et donner mon envie à tout le monde , dit-il. J’ai grandi ces dernières années dans une structure professionnelle, mais j’ai hâte de commencer avec mon groupe.Je prône un football offensif avec des efforts constants.J’avoue que je ne connais pas bien le club mais j’ai envie de lui rendre la confiance qu’il m’a donnée. J’aurais pu intégrer une structure professionnelle ailleurs.Mais je ne voulais pas brûler les étapes... "

À ses côtés, un ex-joueur bien connu de chez nous, Yannick Woos, ex-figure du RFCHuy et de Solières.Passé préparateur physique dans leNamurois puis T2 de Valoir à Seraing chez les jeunes, le Namurois se lance dans le coaching chez les seniors lui aussi. " Je suis content de commencer ce challenge, dit-il. Avec un peu de stress, mais Stockay est un club stable.C’est le bon endroit... " Pour compléter et remplacer Francis Nyssen, Serge Kucharski, figure bien connu du keeping, sera le 3e larron.Voilà donc un staff qui alliera donc expérience et jeunesse.

2.Un tout nouveau noyau

Avec Marc Grosjean comme D.T., Stockay va renouveler son noyau." Cela va être la grande lessive ", avoue le président Dalla Costa. Du groupe actuel, Alfieri, Delmotte, Javaux, Crotteux, Kotcharov et Jurdan restent.Cela négocie encore pour J.Wets, Nezer, Boumediane, Niakaté, Fransquet, et Rafiki qui sont sollicités pour rester." Le reste du noyau, ce sera des joueurs qui émargent à des groupes professionnels en D1Aou B, essentiellement jeunes, et des cadres pour compléter " narre Grosjean. Il ne serait pas étonnant de voir des jeunes talentueux de Seraing débarquer." Mais pas seulement ni exclusivement " dit Grosjean.

3. De ambitions à la hausse

Quelles ambitions la saison prochaine? " Je suis un ambitieux , dit Valoir. Donc, le plus haut possible... " Grosjean parle lui carrément de… titre ou, à tout le moins, de tour final.Et si jamais, c’était la cata’ ce week-end avec in fine une descente… en D3?" Ah, mais, ça, on n’en a même pas parlé " avoue le duo Grosjean-Valoir.On prie dès lors pour que tout se passe bien...