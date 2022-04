Jérémy Sterno: "A toujours fait ses matchs quand il a joué mais pas assez présent en semaine. Très gentil et souriant."

Marie Mbarga: "‘Le Boss’. Sur le terrain, la classe et très fort. Respecté par tous, il pourrait être un peu plus présent pour le groupe."

Bruno De Nuccio: " La classe, l’humilité, la gentillesse et toujours présent. Marque facilement mais a parfois un rôle ingrat dû à la qualité de ses concurrents."

Bastien Heptia: "Le Roc, aussi dur sur le terrain que sensible dans la vie. Un vrai pilier de l’équipe."

Gautier Pier: "Petit par la taille mais grand par l’envie et par ce qu’il apporte au groupe en terme humain. S’il part, il va nous manquer ."

Damien Vanderveck: "Monsieur 100% de présence. La tête de turc du groupe mais il garde toujours le sourire. Prend pas mal de risques mais son foot est tellement juste qu’il peut se le permettre."

Mathias Henry: " L’énigme: gentil, souriant, hyper talentueux mais aussi présent que Fantomas. Peut-être notre meilleur transfert pour la saison prochaine."

Mathys Verlaine: "Souriant, gentil, présent, du foot dans les pieds et plein de qualités. Mais il ménage trop ses efforts et manque parfois de gnac et de constance."

Robin Adam: "Timide, gentil, souriant. Techniquement très fort. Avec plus de confiance en soi il serait un titulaire indiscutable."

"Nando" : " Gentil, toujours présent et apprécié de tous, il serait encore meilleur s’il prenait conscience de ses qualités car il en a à revendre."

Hugo Dierickx: "A un rôle ingrat mais il l’accepte. Gentil en dehors mais hargneux sur le terrain. Notre premier fumeur de clopes du groupe. Il a énormément progressé sur la saison."

Redwan H’mamou: "Monsieur blessure. Mais toujours disponible, hargneux. La grande langue du groupe qui a parfois difficile de se remettre en question. Aussi Dj de l’équipe."

Pierre-Philippe Landrain: " Assez discret humainement mais toujours souriant. Le foot d’une équipe dominatrice correspond moins à ses qualités basées sur la vitesse. Mais efficace en B +."

Damien Parthoens: " La crème du groupe, toujours là pour adoucir les angles. Un buteur hors pair… quand il n’est pas blessé."

Valentin Petit: " Le second fumeur. Toujours la banane. Nonchalant parfois, maladroit souvent mais quelle efficacité dans les 16 mètres. Notre seconde machine à buter."

Benjamin Petit: " Le moteur de l’équipe, le métronome. Toujours efficace, précieux, puissant. Une machine de D3 en P4, et la classe en dehors du terrain. Le coach du terrain."

Mathieu Belme: " La classe, le Maestro. Aussi précis dans ses phases arrêtées qu’au jeu des fléchettes. Une expérience énorme qui porte tout le groupe. Et il ne vieillit pas."

Mika Pasleau: "Homme de terrain, il est toujours serviable et très motivé. Un excellent T2 qui est passionné."

Christophe Distexhe: "L’homme de confiance, le meilleur préparateur de la région. Une gentillesse et une fidélité à mon égard hors norme."

Michel Ledoux: " Toujours juste et précis dans son rôle de délégué qu’il remplit à la perfection."

Medhy Nossin: "Un président en or, droit, toujours disponible et large dans ses gestes pour le groupe. Est présent très souvent. N’a rien à faire en P4, ni en P3."

Michel Nully: " Notre CQ, fidèle serviteur du club depuis des décennies!"

Damien Lefebvre: " L’homme sans qui le terrain ne serait rien. Un vrai gentil toujours disponible."

Oli Patraque: "La mascotte du groupe, toujours là pour nous et pour offrir un verre."