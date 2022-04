Les frères Nossin, le secret d’une réussite

Un exercice 2021-2022 exceptionnel à plus d’un titre. "D’autant que c’est la première fois qu’on est champion , note Jean-François. C’était un objectif et on l’a fait ensemble, c’est magnifique."

Proches de leurs joueurs et travailleurs infatigables, les frères Nossin se ressemblent, malgré les huit ans d’écart. "On a plusieurs points communs, il y a juste les fonctions qui changent , rigole Medhy. On a besoin que d’un seul regard pour se comprendre. Tous les deux, on a été élevé à la dure. On sait la valeur du travail et on essaye d’inculquer ça au football." Leurs secrets? L’abnégation et le souci de bien faire. "Et puis, on aime nos joueurs. Quand on fait quelque chose, c’est à 100%" , poursuit Medhy, en regardant son frère.

«À Thisnes, j’ai perdu 5 ans de ma vie»

Gérer un club de football demande du temps et pas mal de sacrifices. À Thisnes ou Oleye, Medhy et Jean-François Nossin accomplissent un travail titanesque. " On veut d’ailleurs être soutenu davantage , disent-ils. On se sent un peu trop seul. " Christian Bolland deviendra ainsi le CO thisnois dans les prochaines semaines. "J’ai envie de profiter de ma famille , explique Medhy Nossin. Attention, je continuerai à venir au football et à m’investir autant, mais je ne suis pas certain de faire ça encore dix ans. Mon objectif est de remettre le club dans les mains de quelqu’un de compétent. À Thisnes, j’ai perdu cinq ans de ma vie avec tous les problèmes. À un moment donné, j’ai failli claquer la porte parce que les choses n’avançaient pas."

Qu’à cela ne tienne, l’homme fort thisnois compte bien terminer le travail en beauté. "Encore cette saison, j’ai été contacté par Wanze/Bas-Oha et Hannut , se souvient l’intéressé. Mais ça ne m’intéresse pas. Je veux continuer à m’amuser au bord des terrains. Le jour où j’arrête à Thisnes, ce ne sera pas pour aller ailleurs." Et Jean-François Nossin de conclure: "Mon frère aura réalisé de très belles choses et je lui souhaite d’atteindre ses objectifs. Il le mérite amplement et Thisnes a de la chance d’avoir un tel président."