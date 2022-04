La P3 sauve le bilan des Haneffoises

À l’image de toute la saison, ce week-end a été compliqué pour les dames du RBC Haneffe. En effet, tant l’effectif A que dans le B, entre les absences et les blessures, les noyaux sont mis à rude épreuve. Dès lors, il est assez logique de voir la R2 et la P1 s’incliner ce week-end. Concernant la première, c’est un revers de 14 points contre Boninne qui a été enregistré par la coach intérimaire, Sabine Herben: " Beaucoup de maladresse sous l’anneau, quelques pertes de balles évitables et un dernier quart où les filles allaient passer leur temps à s’énerver sur l’arbitrage, l’adversaire et le public... Dommage, ça aurait pu être l’exploit de la saison ", expliquait une coach consciente d’avoir tout de même accroché les deuxièmes de la hiérarchie. À noter que les Templières ont refusé une éventuelle participation aux playoffs de fin de saison. Selon toute logique, comme Prayon-Trooz a aussi décliné la proposition, ce devrait être les Castors de Braine qui seraient les 4einvitées et donc les adversaires des Hutoises.