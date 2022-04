Deux départs et une arrivée à Waremme, celle de Tijl Van Looveren

C’est donc un pari que se donne Waremme." Je connais bien le club de réputation et aussi car je connais, de près ou de loin, pas mal de joueurs du noyau, assure Tijl. Waremme est une belle rampe de lancement pour moi.Vous me dites que ce n’est pas vraiment un pas en avant vu que le club souffre chaque saison?Je ne suis pas d’accord avec ça.C’est un vrai club professionnel avec de vraies ambitions et un vrai potentiel.Je viens pour faire partie du projet et aider le club à grandir. "

Cette arrivée va de pair avec, par ailleurs, deux départs dans le noyau. En effet, Francisco Abreu Lopez, le passeur dominicain, qui était revenue au club après un premier passage pour être la doublure de Lienert Cosemans, et Mathias Pire, l’ailier français de 23 ans, ne se produiront plus au Pôle ballons la saison prochaine alors qu’ils étaient arrivés à l’aube de cette année. Cela bouge décidément pas mal au sein du club waremmien qui se cherche, rappelons-le, toujours un coach.