Considéré par beaucoup comme le meilleur portier de la série, le Sucrier est heureux de se voir revenir à un aussi haut niveau. " J’ai perdu du poids, ce qui m’a fait du bien et je me suis énormément entretenu durant toute la période où on ne jouait pas. Le travail porte désormais ses fruits. "

Qualifié pour les quarts de finale de la coupe de la province et pour le tour final, Oreye a atteint tous les objectifs recherchés en avant-saison. En roue libre depuis des mois désormais, les Verts vont retrouver dans les prochains jours le goût de l’enjeu. Mais c’est loin d’effrayer le portier orétois. " Je le dis souvent dans le vestiaire, lors d’un tour final, tu as 50% de chance de te qualifier . Le match à Couthuin nous l’a parfaitement montré. Étonnamment, je n’ai jamais vécu de barrages pour la montée ou la descente. Je suis plutôt excité. "

Malgré cette chance, impossible pour Kevin Wanson de réellement dire si Oreye est favori ou non. L’instabilité régnante autour du club est une donnée importante à prendre en compte. " On est capable de gagner contre Hermée et d’ensuite ramasser un 0-6 contre Crisnée. À Oreye, on sait tous que c’est complètement aléatoire. On verra bien… "

Ce qui est par contre une certitude, c’est que si Oreye veut aller chercher une demi-finale en coupe ce jeudi à Huy B et une montée via le tour final, le club entraîné par Jérôme Dirick devra avoir en sa possession un Wanson cinq carats.