Van Laeken: «75% de chances de se sauver»

On ne va pas le répéter, on ne s’attendait plus à un miracle du côté de Templiers/Nandrin B. Et pourtant, il est arrivé. En écoutant ces dernières semaines les interviews du sauveur Guy Ekwalla, arrivé sur la pointe des pieds en janvier et qui est en train de réussir à terminer un chantier qui s’annonçait pourtant monstrueux, plusieurs éléments de son équipe performent particulièrement et Lionel Van Laeken en fait partie.