Liège Natation performe dans le bassin anversois

S’ils n’ont pas battu de record de Belgique, les Crisnéens ont tout de même récolté cinq titres individuels en "Open" sans oublier le sacre de Clément Bajot sur 200 mètres 4 nages dans les catégories des 11 ans. En plus de cela, on peut ajouter un titre en relais ainsi que six médailles d’argent et quatre de bronze. " Ce qui fait de nous le deuxième club belge au niveau des honneurs , abonde, non sans une once de fierté, André Henveaux. Ce fut un super week-end, ils ont vraiment fait un superbe week-end. "

Et si Lucas Henveaux a décroché trois titres (200, 400 et 800 mètres nage libre) en améliorant à chaque fois sa meilleure marque personnelle, la "star" du week-end, c’est sans aucun doute Maxime Courtois qui, en plus d’être devenu champion de Belgique du 5000 mètres, a réalisé les minima pour participer à l’Euro en eau libre. " Et il y rentre par la toute grande porte , approuve son entraîneur. Florentin Lovens s’est, lui aussi, qualifié pour la Comen Cup sur 1500 mètres alors qu’Emma Govaerts, grâce à sa belle finale sur 100 mètres brasse, a intégré le collectif francophone. Elle fait désormais partie de l’équipe nationale . Je suis un peu déçu pour Ambre Franquinet qui a été disqualifiée injustement sur le 400 mètres 4 nages alors qu’elle serait allée chercher le titre et peut-être le record de Belgique. Mais le bilan reste vraiment très bon."

De son côté, l’École de Natation de Waremme a pu compter sur Alisée Pisane, qui va bientôt partir en stage auprès de Philippe Lucas, l’ex-coach de Laure Manaudou, pour ramener trois médailles en "open", tout du même métal: l’argent. Et le club waremmien a aussi vu ses plus jeunes représentants briller avec notamment le sacre d’Elena Wegria sur le 400 mètres nage libre dans la catégorie des 11 ans. Une course sur laquelle le cercle hesbignon a tout simplement réalisé un triplé! " Cela fait vraiment très plaisir, sourit Ann Bonvoisin. Pour nous, c’était vraiment un très beau week-end. D’autant plus que j’avais mis les enfants à l’arrêt durant la première semaine des vacances parce que la saison est longue. D’autres compétitions arrivent et on compte bien encore s’y illustrer. " Voilà qui promet pour les années à venir!