Hamoir au complet

Pour le dernier match de la saison face à Stockay, tous les joueurs seront disponibles sauf Guilmi bien sûr.

Double objectif pour Solières

En cas de victoire face à Ganshoren, les Soliérois seront qualifiés pour le tour final. Ils espèrent également être la meilleure attaque du championnat, devant la RAAL. " Mais le second objectif est évidemment moins important " tempère David Pauly. Massa sera absent tandis que Florent David sera à nouveau disponible.

Stockay amoindri

À Stockay, on termine la saisoncomme on l’a commencée avec pas mal d’absents.Kotcharov (commotion) est encore trop juste, saison finie. Franquet (tendon rotulien) aussi.Surprise par contre: Niakaté est de retour, sa blessure à un genou étant moins grave que prévue.

Cubedo de retour à Verlaine

Cubedo est de retour pour aller à Givry, le match de l’année.

Warnant sans Miezal

Pour recevoir Durbuy, Miezal est suspendu. " Sinon, ce sera le même groupe avec Fransolet qui revient de suspension " annonce Stéphane Jaspart.Le souper du club est prévu vendredi à 19h.

Waremme sans son capitaine

Pour leur déplacement à Meux, les Wawas devront composer avec les absences de Julin et Lacroix, blessés. Le capitaine, Andy Olemans, à l’étranger, manquera également son dernier match sous les couleurs waremmiennes. Lapierre est lui incertain.

D3 ACFF

Huy sans trois titulaires

Pour la réception cruciale de Marloie, Manu Papalino devra faire sans ses deux milieux récupérateurs Frantim et Nzoïgba ainsi que Bamona. Raia et Picchietti sont eux blessés. " On ira chercher chez les jeunes ou en P3 " détaillait le coach mosan.

Wanze/Bas-Oha, bien finir

Pour le dernier match de la saison, excepté Sarr, qui doit se faire opérer du ménisque, le reste du noyau est disponible. " On va tenter de bien finir la saison " assure Jean-Yves Mercenier.

Provinciale 1

Faimes sans Simon

Simon est suspendu pour aller à La Calamine.Vanstechelman et Wilée ne sont toujours pas disponibles en cette fin de championnat.

Fize encore décimé

Hécatombe à Fize avant la réception de Weywertz .Mignon (genou) n’a pas su s’entrainer mardi et est très incertain. Wagemans (malade) est incertain aussi.Thomas Ronvy, lui, est out à la suite d’une déchrure à un mollet.Damsin sera suspendu.Vandervost et Boumedienne, blessés de longue date, ne sont pas dans le noyau non plus.

Geer quasi au complet

Sort sur blessure le week-end passé, Brassinne (cuisse) est incertain pour Sprimont B.

Jehay sans Derenne

Face à Pontisse, Jehay devra composer sans Derenne, victime d’une chute à l’entraînement et d’une contracture.