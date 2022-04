Comblain amorce une mutation

Dans quelques jours, la saison de Comblain sera terminée. Pourtant, pas question d’arrêter de travailler pour le coach Humblet. « Après la perte du titre, on a décidé de profiter des dernières semaines pour prendre de l’avance sur l’année prochaine. En discutant avec Kevin Reyserhove, on a analysé notre jeu et comment progresser. Il est apparu clairement que nous pouvions être meilleurs en adaptant un peu notre jeu. On ne doit pas changer notre ADN, ce qui fait notre basket avec des shoots en premières intentions, de l’audace et du culot. Mais on sent aussi qu’il faut alterner avec des moments plus posés, plus structurés, qui pourront nous servir quand nous sommes un peu plus dans le dur, moins en réussite. On a fait part de cela à l’équipe qui a adhéré. »