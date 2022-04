61 médailles, dont 34 titres, pour nos athlètes

Et le moins que l’on puisse écrire est que les membres de nos quatre clubs huy-waremmiens sont d’ores et déjà bien en jambes puisqu’ils ont raflé pas moins de 61 médailles, dont 34 du plus beau des métaux.

Parmi les performances les plus notables, on peut noter le superbe doublé de Noa Buis, chez les juniors, sur 100 et 200 mètres ou encore la razzia des athlètes du WACO, qui ont remporté presque tous les titres sur 800 mètres grâce à Juliette Secretin, Antonin Froidmont et Julian Jacquemin. Une distance sur laquelle s’est également illustré Alexis Fadda, vice-champion provincial, après plus de dix mois sans la moindre compétition suite à une longue blessure.

Place maintenant à des compétitions d’un cran supérieur avec, dès ce dimanche, les championnats de Belgique universitaires avant un week-end qui sera consacré aux intercercles les 7 et 8 mai. La semaine suivante, on aura un œil sur les championnats LBFA qui seront cette fois organisés à Woluwe-Saint-Lambert où l’on attend, de nouveau, une pluie de podiums.